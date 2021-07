Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea unei a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august si va face vaccinarea obligatorie pentru toate cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile asociate variantei…

- Ungaria planifica sa inceapa in august imunizarea populatiei cu a treia doza de vaccin anti-COVID. Anuntul a fost facut de premierul maghiar, Viktor Orban, care a mentionat ca se vor putea imuniza toti doritorii care si-au administrat primele doua doze cu cel puțin patru luni in

- Prim-ministrul Viktor Orban vineri ca Ungaria le va oferi cetatenilor sai optiunea de a se imuniza cu a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 incepand de la 1 august. Totodata, acesta a transmis ca vaccinarea va deveni pentru toate cadrele medicale, potrivit Reuters, citata de Agerpres . Masurile…

- Cetatenii din Ungaria se vor putea vaccina anti-COVID-19 cu a treia doza, incepand de la 1 august, iar imunizarea va fi obligatorie la cadrele medicale, a declarat prim-ministrul Viktor Orban vineri, la postul public Radio Kossuth, mentionand riscurile asociate variantei Delta a coronavirusului, transmit…

- Varianta Delta face ravagii peste tot in lume. Pentru a ține sub control o viitoare pandemie, Israelul incepe imunizarea cu cea de-a treia doza de ser anti-Covid19. Care sunt persoanele ce pot beneficia de un nou rapel? Anunțul a fost facut in urma cu scurt timp de ministrul Sanatații, Nitzan Horowitz.

- Parerile in randul autoritatior sanitare sunt impartite in ceea ce priveste adinistrarea unei a trei doze de vaccin anti-Covid. Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatatii si al medicamentelor. Pe…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat ca la mijlocul saptamanii viitoare Ungaria va ajunge la patru milioane de persoane vaccinate, fapt ce va permite reluarea unor activitati in domeniul serviciilor, informeaza Agerpres."La patru milioane de oameni vaccinati, si cred ca se va ajunge la aceasta…