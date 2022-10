Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a denuntat duminica ”nereguli” si ”carente” in procedurile licitatiilor publice ungare – o proportie ”anormal” de mare a unor oferte unice in aceste contracte si lipsa unui control al conflictelor de interese si a unor proceduri judiciare in cazul unor suspicicuni de frauda. ”Polonia…

- Ministrul Dezvoltarii, Tibor Navracsics, responsabil cu negocierile cu Uniunea Europeana, a declarat ca spera ca masurile Ungariei vor fi suficiente pentru a convinge Comisia UE ca vor fi implementate suficiente garantii pentru a proteja fondurile UE. Comisia Europeana a recomandat duminica suspendarea…

- Comisia Europeana a propus duminica statelor membre sa suspende 7,5 miliarde de euro din finantarea europeana catre Ungaria din cauza riscurilor legate de coruptie, in asteptarea implementarii reformelor, informeaza France Presse.

- Propunerea de sancționarea a Ungariei prin suspendarea a 7,5 miliarde din fondurile europene a fost primita de presa apropiata de guvernul lui Viktor Orban drept o vesta buna, cotidianul MaghyarNemzet catalogand momentul drept o victorie inainte de „semnarea tratatului de pace”. „Deși tratatul de pace…

- Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie deplina, ci a devenit un "regim hibrid al autocratiei electorale", a decis Parlamentul European intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, relateaza The Guardian. Intr-o rezolutie sustinuta de 81- dintre deputatii prezenti la vot, Parlamentul…

- Ungaria va infiinta o autoritate anticoruptie si un grup de lucru care va implica organizatii neguvernamentale pentru a monitoriza cheltuirea fondurilor Uniunii Europene, potrivit unui decret guvernamental publicat luni seara in Monitorul Oficial de la Budapesta. Comisia Europeana a blocat aprobarea…

- Comisia Europeana a acordat Ungariei o ultima luna pentru a raspunde preocuparilor sale cu privire la statul de drept inainte de a cere guvernelor Uniunii Europene sa suspende o parte din fondurile pe care Ungaria urmeaza sa le primeasca in cadrul bugetului 2021-2027, scrie Reuters. Noul termen acordat…