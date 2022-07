Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a anuntat sambata consolidarea masurilor de securitate la frontierele cu Serbia si Croatia, dupa ce a constatat o crestere a numarului migrantilor care vin in Europa pe ruta balcanica, relateaza agentiile DPA si EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de „vanatoare de frontiera” pentru a le desfasura la granite impotriva imigratiei ilegale, au anunțat, vineri, responsabili ai politiei. „Vanatorii de frontiera” vor reprezenta o unitate independenta in cadrul politiei si vor dispune de 14 companii stationate…

- O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax. Migrantii erau blocati in nordul Serbiei in timp ce incercau sa treaca in Uniunea Europeana, sambata, cand…

- Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat…

- Guvernul condus de premierul Viktor Orban a decis, in sfarșit, sa ajute Ucraina, dar nu prin armament sau alimente, ajutoare umanitare. Executivul de la Budapesta va trimite 500 de litri de vin folosit pentru impartașanie, pentru „a sprijini comunitațile religioase din Ucraina”. Conform agenției ungare…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…