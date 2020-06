Ungaria: Guvernul a publicat întrebările din cadrul noii consultări naţionale privind răspunsul la pandemie şi relansarea economică Guvernul ungar a publicat un set de 13 intrebari care vor fi puse opiniei publice, in cadrul unei consultari nationale cu privire la pandemia de COVID-19 si relansarea economiei, informeaza marti MTI.



