Stiri pe aceeasi tema

Suveranitate, libertate, ocupare deplina a locurilor de munca si asistenta pentru familii vor fi principalele obiective la care Ungaria nu va renunta in 2023 chiar si in conditii greu predictibile, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban intr-o conferinta de presa, transmite MTI, conform…

Ungaria, ingrijorata in legatura cu aprovizionarea sa cu petrol rusesc prin conducta Drujba, face presiuni asupra tarii vecine Croatia si Uniunii Europene sa stabileasca tarife favo­ra­bile de tranzit pentru transportul petrolului prin conducta Janaf a Croatiei, relateaza Euractiv, conform Mediafax.…

Guvernul ungar a acuzat luni compania petroliera croata Janaf ca a crescut pentru anul viitor cu 80% taxele de tranzit pentru transportul petrolului pentru a profita astfel de pe urma situatiei create in urma invaziei ruse in Ucraina, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Inflatia in Ungaria a ajuns la 22,5% in noiembrie, marcand un nou maxim al ultimilor douazeci de ani, noteaza mediafax.

Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria (NEBIH), transmite MTI, conform Agerpres.

Budapesta blocheaza pachetul de sprijin al Ucrainei de 18 miliarde pentru a pune presiune asupra Bruxelles-ului și pentru a preveni inghețarea banilor pentru Ungaria din cauza retragerii sale democratice, a raportat Politico, citand patru oficiali și diplomați UE care vad aceasta mișcare ca o „tactica…

Nu numai gospodariile si universitatile din Ungaria se confrunta cu problema scumpirii energiei, ci si autoritatile locale. Ultima decizie dramatica a venit din Debretin, al doilea oras ca marime al tarii dupa Budapesta, relateaza Daily News Hungary, citat de Mediafax.

Guvernul ungar a decis sa introduca un plafon de pret la oua si cartofi, a anuntat miercuri Gergely Gulyas, directorul de cabinet al premierului ungar, dupa ce datele oficiale privind inflatia arata ca preturile la alimente au explodat in luna octombrie, transmite Reuters, conform Agerpres.