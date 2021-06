Ungaria - Franța » Infern la Budapesta pentru campioana mondială! Echipe probabile + cote Ungaria și Franța se intalnesc sambata, de la ora 16:00, in runda secunda a grupei F de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. In prima runda a grupei F, Ungaria a fost invinsa de Portugalia, scor 0-3, iar Franța a trecut de Germania, scor 1-0 Ungaria - Franța, liveTEXT de la ora 16:00 Click AICI pentru live și statistici Ungaria - Franța, echipe probabile: Ungaria: Gulacsi - Botka, Orban, At. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

