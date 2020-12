Ungaria: Fost eurodeputat al Jobbik, acuzat de fraudarea bugetului Parlamentului European

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura ungara l-a pus sub acuzare pe un fost europarlamentar ales din partea formatiunii de opozitie Jobbik, impreuna cu sapte complici, in legatura cu fraudarea bugetului Parlamentului European cu peste 155 de milioane de forinti (aproape 434.

- Procuratura ungara l-a pus sub acuzare pe un fost europarlamentar ales din partea formatiunii de opozitie Jobbik, impreuna cu sapte complici, in legatura cu fraudarea bugetului Parlamentului European cu peste 155 de milioane de forinti (aproape 434.000 euro) si alte infractiuni, informeaza Agerpres.…

- Ungaria si Polonia isi vor mentine veto-ul asupra bugetului multianual al Uniunii Europene in cazul in care accesarea de fonduri europene va fi conditionata de situatia statului de drept. Mentinerea acestui veto inseamna blocarea bugetului UE, in valoare de 1.800 de miliarde de euro. Premierii ungar…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut Germaniei sa nu lege bugetul Uniunii Europene de respectarea statului de drept în blocul comunitar, afirmând ca sa i se ceara sa susțina o asemenea inițiativa ar fi ca și când i s-ar cere „suicidul”, transmite Reuters.Saptamâna…

- Reacția premierului Ludovic Orban, in contextul blocarii de catre Ungaria și Polonia a bugetului multianual al UE și a planului european de relansare, face inconjurul presei internaționale. Premierul Ludovic Orban a indemnat, joi, Ungaria si Polonia sa renunte la blocarea procedurilor de adoptare…

- UE nu poate reveni asupra acordului incheiat intre Parlamentul European (PE) si presedintia germana a Consiliului UE care conditioneaza accesarea fondurilor europene si a celor din planul european de relansare economica de situatia statului de drept, a declarat miercuri presedintele PE, David Sassoli,…