Ungaria forţează retailerii să reducă preţurile alimentelor Ungaria va forta marii retaileri de alimente sa reduca preturile la unele produse de baza, cel mai recent efort de a tine sub control inflatia, transmite Bloomberg. Cele mai noi date Eurostat arata ca in martie Ungaria a fost statul membru UE cu cea mai ridicata rata a inflatiei, de 25,6%. Administratia premierului Viktor Orban cauta sa impulsioneze interventia statului pentru a tine sub control inflatia. Comisia Europeana previzioneaza ca anul acesta rata inflatiei in Ungaria se va situa la 16,4%, cel mai ridicat nivel din UE, in timp ce Guvernul de la Budapesta are ca obiectiv reducerea inflatiei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

