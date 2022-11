Comisia Europeana propune suspendarea sumei de 7,5 miliarde de euro din banii pentru trei programe operaționale pentru Ungaria, conform unui comunicat oficial de la Bruxelles. Comisarii spun ca țara condusa de Viktor Orban nu a facut suficiente progrese in provința reformelor. CE face doar o propunere, care trebuie adoptata de majoritatea membrilor Uniunii Europene, adica […] The post Ungaria, fara fonduri europene. CE propune suspendarea a 7,5 miliarde euro din banii de la Bruxelles appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .