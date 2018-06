Ungaria face autostrada pana la granita cu Romania, cu bani de la Uniunea Europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat ca va investi 265 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a construi o autostrada care va lega Ungaria de Romania. E vorba despre o noua secțiune a autostrazii M4 care va permite strabatarea distanței de la Budapesta pana la granița cu Romania in doua ore și 40…

- Șoferul care și-a pierdut viața in accidentul de pe Autostrada M5 de langa Budapesta era din Timișoara. Lucra pentru o firma din localitatea Orțișoara, aflata la nici 30 de kilometri de Timișoara, și avea o fetița mica, care il aștepta acasa impreuna cu soția. Joi, doua autoturisme inmatriculate in…

- Accident grav petrecut marți dupa-amiaza pe o autostrada din Ungaria. Un microbuz s-a lovit de un camion în apropiere de orașul Ceglédbercel. Șapte români au murit în incidentul auto. Microbuzul s-a izbit în camion pe o autostrada ce lega Vama Nadlac de Budapesta. Totodata,…

- Romania nu isi poate permite luxul de a renunta la proiecte ale Uniunii Europene , avertizeaza comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu. La Bacau, in cadrul unui dialog cu cetatenii despre viitorul Europei si al politicii de coeziune, Corina Cretu a declarat ca asteapta din partea…

- Tariful la energia electrica pentru consumatorii casnici din Romania este printre cele mai mici din Uniunea Europeana. La nivelul anului trecut, cu un pret de 119,8 euro/MWh, sub tara noastra se mai afla Ungaria cu...

- Strategie pana in anul 2040 cand nu stim nici macar ce am facut ieri? Romania are 40 de milioane de ochi, dar pare cea mai oarba tara din Uniunea Europeana. Deschide un dosar penal privind abdicarea Regelui Mihai. Isi trimite, dupa 29 de ani, primul presedinte de dupa caderea regimului comunist in judecata…

- O noua saptamana aceleași probleme pentru șoferii de camioane care trebuie sa intre in țara vecina. Conducatorii de automarfare aștepta pana la patru ore pentru a li se verifica documentele, pentru a putea intra in Ungaria, astfel ca la frontiera Nadlac II de pe autostrada s-a format, din nou, o coloana…

- Coloana de automarfare formata inca de luni in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana) a ajuns la peste 15 kilometri, unii soferi spunand ca asteapta pana la zece ore pentru control. Autoritatile sustin ca se lucreaza la capacitatea maxima a punctului, insa sute de TIR-uri…