Pe masura ce guvernul a extins beneficiile pentru familii, a crescut si numarul casatoriilor si al nasterilor, a declarat sambata ministrul ungar pentru familie, Katalin Novak. Ea a mentionat intr-un comunicat ca guvernul a acordat prioritate familiilor in ultimul deceniu. In nicio alta tara din UE dorinta de a avea copii nu a crescut atat de mult ca in Ungaria din 2010, relateaza MTI. Interesul din strainatate fata de politicile familiale maghiare este, de asemenea, in crestere, a spus ministrul, adaugand ca, in pofida greutatilor provocate de pandemie, increderea in guvern pentru a-i ajuta pe…