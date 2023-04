Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii din Ungaria a anunțat ca incepand de miercuri este interzis importul a 25 de produse agricole și cereale din Ucraina. Masura este temporara și va fi valabila pana in 30 iunie, scrie hirado.hu.

- PSD va cere suspendarea importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. PSD anunta marti, intr-un comunicat, ca va cere in coalitie ca Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgenta un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. La fel s-a intamplat…

- PSD anunta ca va cere in coalitia de guvernare suspendarea importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. Anuntul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa. „PSD va solicita in Coalitia de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim…

- Guvernul interimar al Slovaciei a aprobat, in sedinta sa de luni desfasurata online, interzicerea, incepand cu 19 aprilie, a importului de cereale si a unor produse agricole din Ucraina. Interdictia nu se vizeaza si tranzitul acestor produse prin tara, transmite agentia TASR, scrie Agerpres.Bratislava…

- Polonia si Ungaria au oprit importurile de cereale si alte produse agricole din Ucraina, pentru a-si proteja astfel proprii fermieri, informeaza Rador.Cerealele ucrainene au inundat practic tarile din Europa Centrala de cand blocada rusa instituita asupra porturilor de la Marea Neagra, la inceputul…

- Guvernul Ungariei intenționeaza sa ia masuri suplimentare și va face controale mai stricte la importurile de cereale din Ucraina, a anunțat, sambata, ministrul agriculturii de la Budapesta, Istvan Nagy. Oficialul ungar a spus ca guvernul din care face parte vrea sa se „asigure ca cerealele ucrainene…

- La solicitarea Kievului, Guvernul Romaniei a decis sa trimita in Ucraina hrana in valoarea de peste 600.000 de lei, suma la care se vor adauga și cheltuielile cu transportul. Solicitarea este in contrast cu exporturile masive de produse agroalimentare ale Ucrainei, din care foarte multe au ajuns in…

