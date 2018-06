Ungaria explica de ce are nevoie de mai mult gaz din Marea Neagra decat Romania: Ce faceti cu gazul? Il ardeti, faceti un foc mare?

Stiri pe aceeasi tema

- ‘Am vrut sa avem aceasta conferinta de presa la Bucuresti pentru ca am citit foarte multe articole care aveau informatii eronate legate de noi si de gazele din Marea Neagra si foarte multi politicieni au vorbit despre lucruri care nu sunt 100% corecte. Vrem sa intelegeti ca Romania se afla pe punctul…

- Romania nu are ce sa faca cu intreaga productie de gaze din Marea Neagra, iar un export spre nord sau sud nu este fezabil, astfel ca gazele vor ajunge in vestul Europei prin Ungaria, a declarat, miercuri, Kristof Terhes, CEO al FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, intr-o conferinta de presa organizata…

- Realizarea unei conducte de gaze care sa lege Ungaria si Austria este redundanta si ar necesita costuri in plus de un miliard de dolari, in conditiile in care exista deja alte conducte care sa preia gazul din Ungaria si sa il transmita mai departe spre vestul Europei, potrivit unei prezentari a companiei…

- Toate cursele Clever Taxi din Cluj-Napoca vor avea un tarif de calatorie de 0,8 lei/km, in luna iunie, pentru plata cu cardul, prin serviciul CleverPay. "Plata cu cardul s-a lansat in premiera la Cluj-Napoca, acolo unde avem o rata de adoptie foarte mare pentru acest serviciu, clujenii fiind…

- Romania este o tara care in medie se descurca bine, insa discrepantele regionale si sociale nu s-au vindecat, iar acesta se datoreaza faptului ca sectorul public nu poate implementa politici cu care sa le ofere oportunitati tuturor locuitorilor, a declarat, vineri, Tatiana Proskuryakova, manager de…

- O noua criza economica se apropie, dar noi nu o vedem, iar primul afectat va fi sectorul rezidential, care da semnale de oboseala, a afirmat, marti, Ion Sturza, presedintele Fribourg Capital, companie de investitii ce actioneaza in Europa de Est, la 17-a editie a Realty Forum. "Vine criza.…

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…