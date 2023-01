Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta a criticat joi ca „inacceptabila” decizia Comisiei Europene de a taia accesul unor universitati ungare la programul de burse Erasmus, afirmand ca Ungaria a facut reformele cerute de UE, relateaza Digi24.

- Uniunea Europeana a decis sa sancționeze Ungaria prin suspendarea transmiterii a 55% din fondurile structurale care ii corespund teoretic, din pricina subminarii statului de drept, mai ales pentru necombaterea corupției.

- Uniunea Europeana in loc sa se ocupe de probleme serioase, de identificarea de noi surse de energie si de dezvoltarea infrastructurii, si-a pierdut timpul in ultimele luni discutand despre plafonarea preturilor la gaze naturale, a declarat, luni, la Bruxelles, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.…

- Zi istorica pentru Romania Ministrii de interne din Uniunea Europeana se reunesc astazi la Bruxelles, in cadrul Consiliului pentru Afaceri Interne JAI , avand ca prim punct pe ordinea de zi Spatiul Schengen si extinderea sa catre Romania, Bulgaria si Croatia. Subiectul cel mai important din ultimul…

- Relatarile media ca Ungaria s-a opus prin veto ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina sunt „fake news” („stiri false”), a scris marti pe Twitter premierul ungar Viktor Orban, ca reactie la informatiile de la o reuniune la Bruxelles a ministrilor europeni de finante, potrivit agentiei…

- Conform agenției ungare MTI citate de News.ro, Peter Szijjarto a scris: „Uniunea Europeana introduce plafonarea pretului petrolului. Cu toate ca ar fi timpul ca Bruxelles-ul sa isi dea seama ca aceste masuri si altele similare afecteaza cel mai mult economia europeana”. In opinia lui Szijjarto, ar fi…

- "Razboiul la ușa noastra, criza financiara și incetinirea economica in Uniunea Europeana, invazia migranților in sud, razboiul din est și criza economica din vest - toate acestea sunt confruntarile multiple cu care țara noastra are de-a face. Sa nu ne facem griji pentru cei care trag in Ungaria ascunși…