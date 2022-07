Ungaria va elimina de la 1 august plafonarea preturilor la energie si gaze pentru gospodariile care au un consum mai ridicat, a anuntat joi Guvernul de la Budapesta, printr-un decret, ceea ce inseamna ca multi cetateni vor plati mai mult pentru energia suplimentara pe care o consuma, transmite Reuters. Masurile vor ajuta Executivul sa acopere „gaura” din buget, dupa ce plafonarea preturilor, in vigoare de aproape un deceniu, a pus o povara semnificativa pe finantele publice, in conditiile in care pretul energiei pe plan global a urcat foarte mult. Conform decretului, gospodariile din Ungaria vor…