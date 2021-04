Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Ungaria nu isi va putea redeschide economia inainte ca toti cetatenii sai cu varsta de peste 65 de ani care s-au inscris pentru vaccinare sa fie imunizati, a afirmat prim-ministrul Viktor Orban ieri, zi in care tara sa a raportat un numar record de 252 de decese in urma infectarii cu coronavirus, a…

- Seful guvernului de la Budapesta apare in fotografii de la vaccinare, cu explicatia "Vaccinat", iar un medic arata cutia vaccinului.Ungaria, amenințata de al treilea val al pandemiei, prelungește carantina pana pe 15 martie. Avertizand asupra riscului ca numarul noilor infectari sa creasca dramatic,…

- BRUXELLES, 16 feb – Sputnik. Moderna va intarzia livrarile de vaccin in UE, dupa ce anunțuri similare au fost facute de Pfizer/BioNTech și de AstraZeneca, provocand ingrijorare in randul statelor UE, mai ales in ceea ce privește doza de rapel care trebuie administrata la un interval precis. Comisia…

- Premierul Florin Cițu a afirmat sambata ca Romania nu va achiziționa vaccinuri anti-Covid din Rusia sau China, ci s-a oferit sa produca in țara la seruri ale companiilor cu care UE a incheiat contracte de furnizare, informeaza News.ro . Intrebat daca țara noastra a inițiat negocieri pentru vaccinul…

- "Vom avea un nou vaccin in arsenalul nostru, sigur si cu o eficacitate de 91,8%. COFEPRIS a acordat autorizatia pentru utilizarea de urgenta a vaccinului Sputnik V impotriva #COVID19. Aceasta face posibil ca vaccinul sa fie importat din Rusia pentru a fi utilizat in Mexic", a afirmat oficialul, facand…

- Guvernul ungar va achiziționa doua milioane de doze din vaccinul produs in Rusia, Sputnik V, a anunțat ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Aflat in vizita la Moscova, el a confirmat ca țara sa va achizționa vaccinul Sputnik V in trei tranșe. Ungaria este prima țara din Uniunea Europeana…

- Companiile aeriene sustin ideea unui certificat european de vaccinare anti-COVID-19, potrivit alephnews.ro. Comisia Europeana va discuta pe 21 ianuarie propunerea facuta inițial de Grecia. IATA considera ca un certificat de vaccinare anti-Covid va restarta aviația. Asociația Internaționala a Transportatorilor…