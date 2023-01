Stiri pe aceeasi tema

- Directorul politic din cabinetul Viktor Orban susține ca presa de la Budapesta este controlata in proporție de 50% de stat, afirmand ca „cine domina mass-media dintr-o anumita tara, domina gandirea acelei tari, iar prin asta, si tara in sine”, conform publicației hirado.hu, citata de G4Media. In Ungaria…

- Tensiunile intre Ungaria și Ucraina par ca escaladeaza, pe fondul unor neințelegeri tot mai mari intre cele doua parți de la inceputul razboiului. Budapesta pledeaza in continuare pentru pace și se opune livrarilor de armament catre soldații lui Volodimir Zelenski, in timp ce acuzațiile referitoare…

- Relatarile media ca Ungaria s-a opus prin veto ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina sunt "fake news" ("stiri false"), a scris marti pe Twitter premierul ungar Viktor Orban, ca reactie la informatiile de la o reuniune la Bruxelles a ministrilor europeni de finante, potrivit agentiei…

- Omul de afaceri și filantropul George Soros ar fi interesat de piața media din Romania. Dar nu numai! Cel puțin asta titreaza presa de la Budapesta. Planul lui George Soros ar fi unul mai mare, care nu vizeaza doar Romania sau Ungaria. Compania internaționala de media Internews cauta un redactor-șef…

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al Uniunii Europene in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri de Budapesta, relateaza Reuters. Guvernul…

- Comisarul european pentru buget acuza Ungaria ca „santajeaza” UE opunandu-se unui ajutor financiar pentru Ucraina, cu scopul de a obține fondurile europene blocate din cauza lipsei de reforme anticorupție.

- Importanța parteneriatului strategic bilateral Romania - Ungaria a fost cap de afiș la intalnirile avute la Budapesta de ministrul de externe Bogdan Aurescu. Șeful diplomației a discutat cu premierul Viktor Orban și cu ministrul de externe al Ungariei.