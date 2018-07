Stiri pe aceeasi tema

- Audi a inceput producția de motoare electrice la fabrica sa din Ungaria. Cu o capacitate de 400 de unitați pe zi, fabrica din Gyor va livra primele motoare pentru SUV-ul electric Audi e-tron, a carui prezentare este așteptata in luna septembrie.

- Vanzarile de mașini electrice au inregistrat o incetinire in prima jumatate a anului, la nivel european. Potrivit firmei de consultanța EY, creșterea vanzarilor a fost de 33% dupa ce anul trecut fusese la un nivel de 54% in aceeași perioada.

- Mercedes, BMW și Volkswagen vor depași Tesla la vanzarile de mașini electrice, in cel mult 3 ani, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanța. Estimarile arata ca americanii vor mai ramane pe primul loc in topul vanzarilor de mașini electrice doar in 2019, și vor cadea pana pe locul 7…

- Guvernul a adoptat , prin Hotarare, al doilea pachet de investitii strategice, care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Printre acestea se numara si constructia unei...

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM a ajuns luni la 245 de lei pe MWh in medie, de peste doua ori mai mare decat in urma cu doua saptamani, cand energia costa 112 lei pe MWh, potrivit datelor publicate pe site-ul operatorului bursier. În vârf de consum, adică între…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut cu 83,02%, in primele patru luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 1.003 unitati, de la 548 de unitati, cat se consemnasera in 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Aceasta divizie are aproximativ 47.000 de angajati la nivel mondial si este responsabila pentru 18% din veniturile grupului. Grupul german Siemens va impune mai multor mii de angajaţi de la divizia sa de turbine pentru centrale electrice convenţionale să îşi ia o săptămână…

- Primaria municipiului Suceava va aloca de la bugetul propriu 1,5 milioane de lei pentru amenajarea unei platforme betonate in Burdujeni sat la capatul strazii Grigorie Andrei in vederea construirii unui sediu pentru Divizia electrica de transport public local inclusiv de garaje pentru viitoarele autobuze…