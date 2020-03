Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa vor trebui sa ramana ... The post Ungaria a declarat stare de…

- Guvernul de la Budapesta a instituit starea de pericol pe intreg teritoriul Ungariei, interzicand intrarea in țara a celor care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud, cu excepția maghiarilor, transmite MTI.

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu.

- Romanii care revin din Italia vor avea probleme, dupa ce Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa vor…

- Consiliul Local Pentru Situații de Urgența al Orașului Ocna Mureș s-a intrunit in regim de urgența astazi, 11 martie 2020, pentru stabilirea unor masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 pe teritoriul orașului Ocna Mureș. Se dispun urmatoarele masuri…

- Spania este ultima tara europeana care a interzis toate zborurile directe din Italia, pana pe 25 martie, pentru a stavili propagarea noului tip de coronavirus pe continent. Spania a inregistrat o crestere accentuata a numarului de noi infectii, pana la 1.600, mai multe cu 400 comparativ cu…

- Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism. El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai mult…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata azi, 2 martie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s a luat decizia ca regiunea Emilia Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto izolarii…