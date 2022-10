Katalin Szili, insarcinatul premierului Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca declarația de la Cluj pentru „autodeterminarea” maghiarilor din Transilvania este inca de actualitate. Declaratia, adoptata la 25 octombrie 1992, poate fi considerata chiar un „crez” al maghiarilor transilvaneni. Premierul Viktor Orban agita iar apele in Romania. Declaratia de la Cluj, document de importanta majora al […] The post Ungaria, cu ajutorul Rusiei, pune la cale un „Donbas” in Romania?! Viktor Orban incepe sa vorbeasca despre autonomia maghiarilor din Transilvania first appeared on Ziarul National .