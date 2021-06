Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat luni planurile primariei din Munchen de a ilumina in culorile curcubeului, drapelul simbol al comunitatii LGBT, stadionul Allianz Arena unde se va desfasura saptamana aceasta partida Germania-Ungaria din cadrul EURO 2020, oficialul ungar insistand…

- EURO 2020. Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto nu e de acord ca la meciul dintre Germania și Ungaria stadionul „Allianz Arena” din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului. Germania - Ungaria se joaca miercuri, de la ora 22:00, in grupa F de la Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, protesteaza impotriva intenției primariei din Munchen de a ilumina in culorile curcubeului, drapelul simbol al comunitatii LGBT, stadionul Allianz Arena, unde se va desfasura saptamana aceasta partida Germania - Ungaria din cadrul EURO 2020. Oficialul ungar…

- Ungaria ar putea juca, miercuri, ultimul meci din grupele UEFA EURO 2020 pe un stadion iluminat in culorile curcubeului. Primarul din Munchen, Dieter Reiter, a anuntat ca va cere UEFA permisiunea sa faca acest lucru la meciul Ungaria-Germania, in semn de protest fata de o lege propusa de partidul premierului…

- Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez Laya, a afirmat marti ca guvernul de la Madrid ia in considerare sa includa deplin Ceuta si Melilla, cele doua enclave spaniole din nordul Africii, in spatiul european Schengen de libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters. In prezent,…