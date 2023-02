Ungaria critica atitudinea Suediei după incendierea unui Coran Ungaria a criticat atitudinea Suediei, dupa ce un activist de extrema dreapta a ars un exemplar din Coran la Stockholm, scrie France-Presse. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a spus in cursul unei conferințe de presa la Budapesta, impreuna cu omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, ca profanarea unei carți religioase este inacceptabila, iar daca o țara dorește sa adere la NATO și incearca sa obțina sprijinul Turciei, atunci probabil ca ar trebui sa fie puțin mai atenta, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

