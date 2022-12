De la 1 ianuarie, guvernul Ungariei va majora pensiile cu 15%, a anuntat, marti, premierul Viktor Orban. Intr-o inregistrare video, distribuita pe pagina sa de Facebook, Viktor Orban a precizat ca tocmai a semnat o hotarare de guvern care prevede cresterea pensiilor cu 15%, de la 1 ianuarie. „Criza energetica afecteaza intreaga Europa ca urmare […] The post Ungaria crește pensiile cu 15% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .