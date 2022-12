Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a prelungit cu sapte luni, pana in iunie 2023, starea de urgenta aflata in vigoare in tara si impusa din motive de securitate din cauza razboiului din Ucraina, relateaza EFE și Agerpres. Prelungirea a intrat in vigoare printr-un decret semnat de premierul ultranationalist Viktor Orban…

- Economia maghiara pierde 10 miliarde de euro pe an din cauza sancțiunilor. Acest lucru a fost declarat de premierul Viktor Orban. „Politica de sancțiuni... a dus la o creștere rapida a prețurilor la energie, ceea ce inseamna un deficit de 10 miliarde de euro in economia maghiara pe an”, a spus Orban,…

- Profesorii au ieșit in strada la Budapesta Și profesorii din Ungaria au protestat, in aceeași zi, din cauza salariilor mici si a programului supra-incarcat. La protestul de la Budapesta, cel mai mare de la inceputul noului mandat al premierului Viktor Orban, au luat parte zeci de mii persoane. S-au…

- Premierul nationalist ungar Viktor Orban, care denunta cu regularitate sanctiunile impuse de catre Uniunea Europeana (UE) Rusiei din cauza Razboiului rus din Ucraina, vrea sa obtina ridicarea acestor sanctiuni pana in decembrie, relateaza AFP.Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz,…

- Liderul populist i-a indemnat pe membrii Partidului sau Fidesz, la o reuniune a formatiunii, ”sa faca tot posibilul pentru a se asigura ca Europa ridica sanctiunile cel mai tarziu inainte de sfarsitul anului”. Viktor Orban, care vrea sa-si pastreze legaturile stranse cu Kremlinul, denunta cu regularitate…

- Intr-o premiera la nivelul Uniunii Europene, executivul european este așteptat duminica sa recomande suspendarea a miliarde de euro din fondurile alocate Ungariei din cauza corupției și a declinului democrației inregistrat la Budapesta, relateaza Reuters . UE a introdus noua sancțiune financiara in…

- Ungaria va ramane fara fondurile de peste 5 miliarde de euro din PNRR, dar și fara circa 70% din principalele programe finanțate cu fonduri UE in exercițiul bugetar 2021-2027. Motivul taierii fondurilor, fara precedent in UE, este incalcarea repetata de catre guvernul Viktor Orban a regulilor statului…

- Comisia Europeana intenționeaza sa recomande taierea finanțarii guvernului ungar condus de premierul Viktor Orban din cauza corupției generalizate din aceasta țara, relateaza Bloomberg, citand oficiali europeni de rang inalt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…