Ungaria a fost condamnata joi de justitia europeana pentru ca a incalcat dreptul la azil prin crearea de "zone de tranzit", o noua sanctiune impotriva politicii controversate privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza AFP. Curtea de Justitie a UE (CJUE) considera ca "limitarea accesului la procedura de protectie internationala, retinerea ilegala a celor care solicita aceasta protectie in zonele de tranzit, precum si trimiterea intr-o zona de frontiera a cetatenilor din tari terte aflati in sedere ilegala, fara respectarea garantiilor in legatura cu procedura de expulzare, constituie…