Ungaria. Comunitatea LGBT vrea promovarea homosexualității în rândul minorilor Comunitatea minoritaților sexuale din Ungaria denunța „presiuni pentru limitarea manifestarilor homosexualitații. LGBT spun ca un proiect de lege – care ar putea avea impact asupra programelor de publicitate și educație – aprinde ura inaintea alegerilor. Comunitatea LGBT din Ungaria a acuzat guvernul primului-ministru Viktor Orban ca „susține homofobia” cu propuneri legale care interzic promovarea homosexualitații […] The post Ungaria. Comunitatea LGBT vrea promovarea homosexualitații in randul minorilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria si-a triplat rezervele pana la 95 de tone, cea mai mare rezerva per capita din Est. Polonia si-a dus tot aurul la Varsovia. Romania nu cumpara si tine 60% din rezerva la Londra, anunta Ziarul Financiar intr-o analiza, relateaza MEDIAFAX. In aprilie, banca centrala a Ungariei, condusa…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat vineri ca restaurantele și hotelurile vor fi deschise complet pentru cei care au adeverința de vaccinare, relateaza Reuters. Ungaria va atinge o rata de imunizare de 40% pana la mijlocul saptamanii viitoare, a mai susținut premierul Viktor Orban intr-un interviu…

- Ungaria incepe relaxarea restricțiilor pentru limitarea raspandirii coronavirusului dupa ce un sfert din populația sa a fost vaccinata cu cel puțin o doza de vaccin anti-Covid, a anunțat prim-ministrul țarii, Viktor Orban, conform Agerpres.

- Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA, citata de Agerpres. Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele…

- Unele state UE și-au accentuat tendințele autoritare deja existente, în condițiile în care unii conducatori își consolideaza controlul asupra puterii sub pretextul restricțiilor anti-pandemie, conform organizației pentru apararea drepturilor omului în UE Civil Liberties Union…

- Ungaria isi amina redeschiderea economiei, planificata pentru sfirsitul acestei luni, in conditiile in care situatia pandemica se agraveaza. Potrivit premierului Viktor Orban, lucrurile vor putea reveni la normalitate abia atunci cind vor fi imunizati toti cetatenii tarii trecuti de 65 de ani. Marti,…