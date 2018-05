Stiri pe aceeasi tema

- Mii de maghiari au protestat sambata la Budapesta impotriva a ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral nedrept care i-a oferit premierului Viktor Orban o alta victorie la alegeri dupa o campanie de ura fața de imigranți, relateaza Reuters.

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a salutat luni victoria electorala a prim-ministrului ungar Viktor Orban si a indemnat Uniunea Europeana sa renunte la ceea ce el a numit o "politica de aroganta si condescendenta" fata de membri mai mici precum Ungaria, scrie AGERPRES, citand Reuters.Citeste…

- Alianta de guvernamant Fidesz – Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) a castigat alegerile parlamentare din Ungaria, in conditiile in care a obtinut 49,51% dintre voturi dupa numararea a 69,14% dintre circumscriptiile electorale, a anuntat luni Biroul Electoral National, relateaza agentia MTI. Partidul…

- Partidul de guvernamant Fidesz si a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199, informeaza Reuters, preluat de Agerpres. Liderul Fidesz, premierul…

- Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters. Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik va avea doar 26 de locuri in…

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele chiar…

- Viktor Orban, prim-ministrul nationalist de dreapta, este favorit pentru un al treilea mandat in alegerile parlamentare de duminica, dupa ce a inregistrat doua victorii rasunatoare in 2010 si 2014. Votantii maghiari vor alege 199 de membri in Parlament, intr-o singura runda de alegeri, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei coordonari mai mari in randul partidelor de opozitie si a unei anume oboseli a electoratului,…