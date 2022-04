Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria cere UE sa ii prezinte alternative realiste de aprovizionare inainte de a lua o decizie privind sustinerea unui eventual embargo european asupra importurilor de petrol si gaze naturale rusesti.

- Ungaria asteapta sa primeasca mai intai detalii asupra propunerilor Uniunii Europene privind alternative realiste de aprovizionare inainte de a lua o decizie privind sustinerea unui eventual embargou european asupra importurilor de petrol si gaze naturale rusesti, a declarat joi seful de cabinet al…

- Ungaria s-a declarat pregatita sa plateasca gazele naturale rusesti in ruble, daca este nevoie, o pozitie contrara Uniunii Europene (UE), care a refuzat aceasta cerere a Moscovei, relateaza AFP. ”Nu vedem nicio problema in plata in ruble. Daca asta vor rusii, vom plati in ruble”, a anuntat, intr-o conferinta…

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, obține al patrulea mandat consecutiv dupa alegerile legislative de duminica, in contextul in care alegatorii au sprijinit pozitia sa prudenta fata de razboiul Rusiei in Ucraina si campania sa pentru valori crestine traditionale, noteaza agenția Reuters. Orban, a afirmat…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au inceput duminica, 3 aprilie. Sunt estimari stranse și sondaje cu cifre extrem de apropiate intre premierul in exercițiu Viktor Orban liderul coaliției FIDESZ-KDNP, aflata la guvernare din 2010 și Peter Marky-Zay, liderul opoziției formate din 6 partide. Toate estimarile…

- Președintele american Joe Biden va anunța astazi interzicerea importurilor rusești de petrol, gaze naturale și carbune in SUA, potrivit CNN, care citeaza trei surse oficiale. CNN mai precizeaza ca Statele Unite vor face anunțul in nume propriu, fara aliații europeni, deoarece Germania, Ungaria și Franța…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca, la intilnirea pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin saptamina viitoare la Moscova, va incerca sa obtina suplimentarea cantitatii de gaze pe care Ungaria o primeste din Rusia, transmite Reuters. Ungaria, membra a Aliantei Nord-Atlantice…