- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat in dezbatere publica un proiect de lege privind o mai buna reglementare a protecției drepturilor consumatorilor in fața produselor digitale, din ce in ce mai prezente pe piața mondiala.„In lumea contemporana, piețele digitale devin…

- Unii au 11-15-18 ani și sunt la mii de kilometri de țara și de familii. In jargonul digital al varstei lor, selectat din limbajul jocurilor pe calculator, ei spun „try a game”, „go for a game” cand incearca sa forțeze o granița. Dar experiențele care rezulta sunt reale, dureroase și ilegale. Libertatea…

- La 44 de ani de la cutremurul din 1977, experții și specialiștii in domeniul construcțiilor avertizeaza ca autoritațile romane nu dețin o strategie pentru reducerea riscurilor cladirilor la seism și nici nu sunt pregatite pentru a interveni eficient in cazul unui cutremur similar. In acest moment nu…

- Exercitiile tale iti pot aduce reduceri la biletele marilor festivaluri din Romania Biletul de Sanatate, proiectul initiat de Sports Festival care a avut un succes peste asteptari, se extinde si va fi adaptat pentru mall-uri, zone turistice si evenimente. Lansat in Cluj-Napoca, acesta a constat in amplasarea…

- Agenția Naționala Transport Auto informeaza operatorii de transport ca Ministerul Inovației și Tehnologiei al Ungariei a confirmat oficial lansarea sistemului de inregistrare electronica pentru transporturile rutiere internaționale BIREG.

- ”Colectarea selectiva prin ochi de copil” La Gradinița cu Program Prelungit ”Primii Pași” Aiud, cat și la gradinițele partenere din Satu-Mare, Gyomaendrod și Debrecen din Ungaria, in cadrul parteneriatului strategic Erasmus + se desfașoara in aceasta luna activitați de educație ecologica privind colectarea…

- Cum vrea Viktor Orban sa ii cucereasca pe tineri inainte de alegeri: Impozit pe venit zero pentru cei sub 25 de ani. Ungaria ar putea elimina impozitul pe venit pentru adultii tineri, intr-o mutare vazuta de...

- Primul podcast cu și despre tineri din țara noastra este lansat de echipa „Constanța – Capitala Tineretului din Romania”. Producția audio este intitulata „Coffee Talks” și este gazduita de David Niculae – elev in clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Batran” din Constanța și vicepreședintele…