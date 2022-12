Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de finanțe din UE vor urmari marți sa obțina sprijinul Ungariei pentru ajutorul de 18 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru 2023 in schimbul accesului acordat Budapestei la banii europeni din fondul sau de redresare precum și la fondurile din bugetul multianual al UE, transmite Reuters.

- Autoritațile maghiare au blocat marți alocarea a 18 miliarde de euro, asistența macrofinanciara a UE pentru Ucraina in 2023, scrie Agerpres. Comisia Europeana și tarile din blocul comunirar cauta acum o solutie alternativa pentru a se asigura ca Kievul va primi fondurile in ianuarie.Ministrul de Finanțe…

- Autoritațile maghiare au blocat oficial alocarea a 18 miliarde de euro, asistența macrofinanciara a UE catre Ucraina in 2023, scrie Agerpres . Comisia Europeana si celelalte tari UE sa caute o solutie alternativa pentru a se asigura ca Kievul va primi fondurile atat de necesare, in ianuarie. Ministrul…

- Comisia Europeana vrea retragerea banilor pentru Ungaria dupa ce nu au fost remarcate progrese in reforma judiciara. Bruxelles a propus suspendarea unei sume de 7,5 miliarde de euro din banii europeni pentru trei proiecte operaționale ale Ungariei. Se așteapta un vot al majoritații statelor membre in…

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Uniunea Europeana și statele sale membre au trimis in Ucraina echipamente militare in valoare de cel puțin 8 miliarde de euro (8,27 miliarde de dolari), in contextul razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, potrivit…

- „Aderarea Ucrainei la NATO poate duce la al treilea razboi mondial, iar NATO ințelege acest lucru”, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Alexander Venediktov, intr-un interviu acordat agenției ruse TASS . Potrivit acestuia, cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO…

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…