Ungaria blochează granița cu Ucraina, după Polonia Transportatorii din Ungaria vor organiza, luni, un protest la granița cu Ucraina, principala revendicare fiind reintroducerea permiselor pentru transportatorii ucraineni care intra in UE. Emiterea permiselor a fost abandonata in februarie 2022, momentul in care Rusia a invadat Ucraina. Actiunea de protest va avea loc in apropierea punctului de frontiera Zahony-Ciop, potrivit Rador. Oraganizatorul este Asociatia Transportatorilor Rutieri Maghiari (MKFE), care a primit și autorizatie de la politie pentru aceasta acțiune. „Transportatorii cer o revizuire imediata a acordului și restabilirea sistemului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Transportatorilor Rutieri Maghiari (MKFE) anunta ca transportatorii din Ungaria vor organiza, luni, un protest la granița cu Ucraina, cerand reintroducerea permiselor pentru transportatorii ucraineni care intra in UE, a caror emitere a fost abandonata dupa ce Rusia a invadat Ucraina, in februarie…

- Asociatia Transportatorilor Rutieri Maghiari (MKFE) anunta ca transportatorii din Ungaria vor organiza, luni, un protest la granița cu Ucraina, cerand reintroducerea permiselor pentru transportatorii ucraineni care intra in UE, a caror emitere a fost abandonata dupa ce Rusia a invadat Ucraina, in februarie…

- Raportul recent al Comisiei Europene privind Republica Moldova a evidențiat progrese parțiale in indeplinirea condițiilor pentru obținerea statutului de candidat la aderarea la UE. Din cele noua condiții stabilite, doar șase au fost indeplinite complet, cu domenii precum reforma justiției, lupta impotriva…

- Bogdan Aurescu a caștigat funcția de judecator la Curtea Internaționala de Justiție, cel mai inalt tribunal ONU. Fostul ministru de externe s-a impus in fața candidatului rus, pe care l-a invins obținand scorul de 117 voturi in Adunarea Generala. Anunțul a fost facut chiar de catre Bogdan Aurescu și,…

- Peste 20.000 de vehicule erau blocate joi la frontiera ucraineano-poloneza, unde transportatorii rutieri polonezi protesteaza de la inceputul saptamanii fata de „concurenta neloiala” a celor ucraineni, a anuntat Ministerul ucrainean al Reconstructiei, potrivit AFP. Zeci de companii de transport rutier…

- Slovenia a reușit sa caștige medalia de bronz la volei masculin la Campionatele Europene, condusa de antrenorul roman Giani Crețu. Slovenia, antrenata de romanul Giani Crețu, s-a impus sambata seara, la Roma, cu scorul de 3-2, pe seturi 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11 și a caștigat medalia de bronz…

- Ministrul de interne polonez Mariusz Kaminski a anuntat sambata ca Polonia va interzice incepand cu data de 17 septembrie intrarea pe teritoriul sau a autovehiculelor pentru pasageri inregistrate in Rusia, transmite Reuters. Interdictia face parte din sanctiunile impuse Rusiei si cetatenilor rusi in…

- Lituania, Letonia și Estonia anunța ca și-au inchis complet granițele pentru toate mașinile inmatriculate in Rusia, conform unei declarații a guvernului eston. In conformitate cu liniile directoare ale Comisiei Europene, nimeni nu are voie sa treaca granita in Estonia cu o masina cu numere de inmatriculare…