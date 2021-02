Stiri pe aceeasi tema

- In urma inundatiilor, covoare de deseuri de plastic au fost aduse in ultimele zile de ape peste granita in Ungaria, conform autoritatilor de acolo. Ungaria ceruse anterior statelor vecine din amonte, Ucraina si Romania, sa opreasca poluarea cu deșeuri, transmite Reuters.

- Focare de gripa aviara inalt patogena H5N8 au fost diagnosticate in mai multe state din Europa, intre care intre care doua – Ucraina și Ungaria – vecine cu Romania. In acest context epidemiologic este necesara respectarea anumitor masuri de protecție și in țara noastra. Inspectorii Direcției Sanitare…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, marti, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia omologului moldovean, Maia Sandu, informeaza Agerpres. Este prima vizita la nivel înalt primita, la Chisinau, de Maia Sandu dupa preluarea mandatului de presedinte, în urma alegerilor din 15…

- La individual-compus junioare, medalia de aur a revenit Anei Barbosu (54.599 puncte), iar cea de argint Mariei Ceplinshi (50.499). De asemenea, in concursul pe echipe, tot la junioare, Romania s-a clasat pe primul loc, cu un total de 156.463 puncte, urmata de Ucraina si Ungaria. Senioarele intra in…

- Rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David, in seara zilei de joi, a fost invitatul emisiunii „Marius Tuca Show”, unde a dezbatut diverse probleme cu care sistemul educațional din Romania se confrunta. Principalul subiect pe care Daniel David l-a abordat in cadrul emisiunii,…

- Dupa ce fiica primarului liberal din comuna timișeana Șandra a fost detașata de la Primaria Timișoara la Ministerul mediului, in minister a ieșit un adevarat scandal. O angajata a aratat intr-un proces ca a fost detașata din minister la Agenția de Arii Protejate dupa ce ”s-a luat” de fiica primarului…

- În 2006-2007 era aceeași problema cu forța de munca în Timișoara, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, în Timiș. „Eu am încredere ca dumneavoastra (oamenii de afaceri n.r.) veți gasi soluții. Atâta timp cât nu va pune piedici statul, veți…