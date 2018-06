Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria are sanse mari in lupta sa impotriva sistemului de cote obligatorii de redistribuire a migrantilor, intrucat o decizie privind un astfel de sistem, care i-ar distribui pe migranti intre statele Uniunii Europene fara o limita superioara, ''ar putea fi amanata sau chiar modificata'',…

- Comisia Europeana informeaza, prin intermediul unui document trimis Consiliului European, ca Guvernul de la Bucuresti are, intr-adevar, de gand sa anuleze 10 ani de reforma a sistemului de pensii, renuntand la caracterul obligatoriu al contributiilor la Pilonul II. In raportul intocmit de…

- Guvernul ungar intentioneaza sa trimita martea viitoare in parlament amendamente vizand inasprirea pachetului de legi "Stop Soros" si propuneri aferente de amendare a Constitutiei, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, Gergely Gulyas, transmite MTI.In baza unuia din…

- Din zona euro fac parte in prezent 19 state membre ale Uniunii Europene. Ultimele țari admise in zona euro au fost Letonia, in 2014, și Lituania, un an mai tarziu. Bulgaria va avea nevoie de cel puţin trei ani pentru a adera la zona euro, a declarat marţi vicepreşedintele Comisiei Europene,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat luni ca "nu exista nicio sansa in actuala etapa de a retrage Articolul 7", activat in decembrie de catre Bruxelles impotriva Poloniei in legatura cu temerile privind statul de drept in aceasta tara, transmite agentia poloneza de…

- UE ii cere lui Viktor Orban sa respecta valorile europene, intr-un mesaj transmis dupa ce a caștigat un nou mandat ca premier al Ungariei. In replica, acesta a spus ca lucrurile nu mai pot continua asa in Uniunea Europeana, scrie EFE, citat de Agerpres. Intr-un mesaj transmis de Comisia Europeana, liderii…

- Reacție-surpriza a președintelui Klaus Iohannis. Vineri, Iohannis, in mod neașteptat, a oferit un sprijin public acțiunii PSD de a afla adevarul in cazul listelor negre dictate de la Bruxelles. Șeful statului a spus ca nu s-a consultat cu premierul Viorica Dancila pe aceasta tema, dar ca susține…