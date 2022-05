Stiri pe aceeasi tema

- Katalin Novak, 44 de ani, noul președinte al Ungariei, a condamat razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, in timpul ceremoniei de investire de sambata, 14 mai, de la Budapesta, noteaza portalul maghiar Telex . In același timp, Novak a subliniat ca in problema embargoului petrolului rusesc, „nu…

- Katalin Novak a fost investita, sambata, in functia de presedinte al Ungariei. Ea a condamnat, la ceremonia de investire care a avut loc in fata Parlamentului din Budapesta, in Piata Kossuth Lajos, ofensiva Rusiei in Ucraina si a precizat ca prima sa vizita oficiala va fi in Polonia, informeaza The…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a condamnat sambata, in cadrul ceremoniei de investire, invazia Rusiei in Ucraina și a declarat ca prima sa calatorie o va face in Polonia, intr-un gest de refacere a relațiilor cu Varșovia, potrivit Reuters. Refuzul Ungariei de a trimite transporturi de arme in…

- In discursul sau inaugural, Novak a subliniat responsabilitatea sa de a arata tarii ce inseamna pentru ea patria si compatriotii sai si de a-si exprima opiniile "cu privire la viata noastra comuna si la locul nostru in lume", relateaza MTI.''Ne aflam aici impreuna in inima Europei, in capitala natiunii,…

- ”Budapesta a trecut la etapa urmatoare. Il ajuta pe Putin sa-si continue agresiunea impotriva Ucrainei”, denunta intr-un comunicat un purtator de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko. Ungaria ”distruge unitatea UE” prin aceasta pozitie, denunta el. Kievul ”analizeaza declaratiile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este "un act criminal si inacceptabil". Vicepremierul crede ca Romania nu are motive sa intre in panica, in contextul razboiului din Ucraina. Kelemen Hunor condamna agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei. "Ceea ce…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca agresiunea Rusiei la adresa Ucrainei este „un act criminal si inacceptabil”. Vicepremierul sustine ca Romania nu are motive sa intre in panica si este de parere ca repozitionarea premierului Ungariei impotriva Rusiei, in conditiile in care este…

- „Astazi, Rusia si-a incalcat statutul de membru permanent al Consiliului de securitate al ONU si a incalcat grav toate acordurile privind securitatea europeana si globala. Astazi nu mai sunt suficiente doar declaratiile de condamnare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Sunt necesare actiuni concrete…