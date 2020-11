Ungaria ar putea primi din China până la un milion de doze de vaccin împotriva coronavirusului Ungaria ar putea primi din China pana la un milion de doze de vaccin impotriva coronavirusului, a declarat vineri ministrul ungar de externe, peter Szijjarto, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau chinez, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Ungaria este in contact cu toate cele trei companii chineze care dezvolta vaccinuri, iar acestea vor trimite in curand documentatia pe baza careia autoritatile ungare pot decide daca permit utilizarea produsului impotriva coronavirusului, a precizat Szijjarto. Daca testele de laborator din Ungaria vor fi pozitive, in urmatoarele luni ar putea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

