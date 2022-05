Un politician maghiar de extrema dreapta a facut un anunț care a trimis o unda de șoc la conducerea Uniunii Europene. Janos Volner și-a redenumit partidul care ii poarta numele in partidul „Huxit” pentru a-i reprezenta pe maghiarii care vor ca țara lor sa paraseasca Uniunea Europeana, relateaza Euractiv. Janos Volner a parasit partidul Jobbik […] The post Ungaria ar putea ieși din Uniunea Europeana. Primul pas a fost deja facut! first appeared on Ziarul National .