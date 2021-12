Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea guvernamentala ungara Fidesz o va nominaliza pe Katalin Novak, in prezent ministru pentru familie, la succesiunea lui Janos Ader ca presedinte al tarii, a anuntat marti premierul ungar Viktor Orban, transmit Reuters si MTI.

- Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatorii, au declarat pentru Reuters doua surse din UE, în timp ce continua discuțiile privind restricțiile pentru calatorii din afara blocului comunitar. Comisia Europeana, executivul…

- Barbatul saudit arestat marți pe un aeroport din Paris pentru presupuse legaturi cu uciderea jurnalistului de la The Washington Post, Jamal Khashoggi, a fost eliberat, miercuri, dupa ce autortitațile au concluzionat ca a fost confundat, au anunțat procurorii din Paris, potrivit Reuters. Surse din poliție,…

- Obiectivul SUA in ce priveste Iranul este ca aceasta tara sa revina la respectarea pe deplin a acordului nuclear din 2015, incheiat cu administratia fostului presedinte Barack Obama, a declarat luni secretara de presa a Casei Albe, Jen Psaki, transmite Reuters. Ea a facut aceasta precizare…

- Activistii de mediu au vizat vineri 15 depozite din intreaga Europa ale grupului Amazon, cu ocazia promotiilor de 'Black Friday', si de asemenea gigantul american din domeniul e-commerce s-a confruntat si cu protestele organizate de angajatii din Germania, Franta si Italia, transmite Reuters.…

- Social Democratii (SPD), Verzii si Liber Democratii din Germania au convenit sa se angajeze sa elimine utilizarea carbunelui pana in 2030, in acordul de coalitie, au declarat marti surse implicate in discutii, transmite Reuters. Cele trei partide se afla in etapele finale ale incheierii unui…

- Comisia Europeana urmeaza sa prezinte saptamana aceasta noile linii directoare privind libera circulatie in cadrul blocului comunitar, dupa ce Austria a devenit luni prima tara din vestul Europei care a reimpus starea de carantina. Se va decide astfel daca turistii, inclusiv persoanele aflate in tranzit,…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia de incalcarea protocolului diplomatic dupa ce Moscova a publicat o parte a corespondentei sale diplomatice cu Parisul si Berlinul in legatura cu Ucraina, intr-un ultim semn al deteriorarii legaturilor intre rusi si Occident, transmite Reuters. Ministerul…