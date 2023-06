Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va fi nevoita sa construiasca cel putin un reactor modular (small modular reactor - SMR), care sa se adauge reactoarelor conventionale ce urmeaza a fi construite la centrala nucleara de la Paks, a declarat luni ministrul ungar al Energiei, Csaba Lantos, transmite Reuters.

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters, potrivit Agerpres."Ambasada Ucrainei la Budapesta a reusit…

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters.

- Ungaria a anunțat vineri ca a primit un grup de prizonieri de razboi ucraineni din Rusia, o eliberare pe care Ucraina a salutat-o, dar și-a exprimat ingrijorarea ca nu a fost informata de acest demers, relateaza Reuters.

- Statele membre UE au luat decizia de a menține inca un an de zile scutirea de la taxe vamale produsele de orice fel venite din Ucraina. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei…

- „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui", a declarat duminica seara Papa Francisc, in timpul zborului spre casa dupa vizita de trei zile in Ungaria, relateaza Reuters.„Cred ca pacea se face intotdeauna prin deschiderea canalelor de comunicare.…

- Guvernul Ungariei a decis sa isi retraga reprezentantii din Banca Internationala de Investitii (IIB), controlata de Rusia, si va parasi aceasta institutie, a anuntat joi Ministerul Dezvoltarii Economice. relatreaza Reuters, potrivit news.ro.La sfarsitul lunii ianuarie, Ungaria detinea o participatie…

- Ministrii Energiei din tarile Uniunii Europene au propus ca noile reguli ale pietei de gaze din UE sa includa optiunea guvernelor de a opri temporar exportatorii de gaze din Rusia si Belarus sa liciteze in avans pentru capacitatea infrastructurii necesare pentru a livra GNL in Europa. Propunerea tarilor…