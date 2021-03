Ungaria anunță noi restricții anti-COVID după Sărbătorile Pascale. Ce măsuri se pregătesc la Budapesta In zilele de dupa sarbatoarea de Paște vor fi vaccinate deja 2,5 milioane de persoane, iar in aceasta situație vor intra in vigoare urmatoarele modificari: circulația va fi restricționata de la ora 22, magazinele vor fi deschise intre orele 5:00-21:30. Conform RRA , trebuie asigurat ca pe o suprafața de 10 metri patrați dintr-un magazin sa se afle doar un singur cumparator. Școlile vor fi deschise incepand cu 19 aprilie, iar pe 1 aprilie va incepe vaccinarea cadrelor didactice. La randul sau, premierul Viktor Orban a spus ca ”nu exista nicio indoiala ca in Ungaria vom avea o vara libera”. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

