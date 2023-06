Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ungar nu a inclus ratificarea aderarii Suediei la NATO pe agenda sesiunii sale ramase pana la vacanta de vara, astfel ca aceasta ratificare nu va putea fi votata inainte de luna septembrie, exceptand cazul convocarii unei sesiuni extraordinare, relateaza joi agentiile Reuters si EFE, citate…

- Parlamentul Ungariei a inclus pe ordinea sa de zi pentru lunile iunie si iulie, fara o data precisa, aprobarea aderarii Suediei la NATO, transmite agentia EFE. Votarea privind aderarea Suediei a fost inregistrata pe site-ul Parlamentului pentru sesiunile din iunie si iulie, a relatat joi presa locala,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, așteapta ca Suedia sa puna in practica legile antiteroriste, de aceasta depinde aprobarea de catre Ankara a cererii Stockholmului de aderare la NATO. El a afirmat acest lucru intr-un interviu dupa intoarcerea din Azerbaidjan, relateaza canalul TV Haberturk.…

- Administrația SUA spera ca procesul de aderare a Suediei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) va fi finalizat pina la summitul Alianței de la Vilnius. Acest lucru l-a confirmat inca o data Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, vorbind la Washington la o conferința de presa comuna…

- Șeful NATO - Jens Stoletnberg a afirmat luni ca in acest moment „nu are rost sa se discute despre modul in care Ucraina se poate alatura NATO daca nu va invinge mai intai in razboi” și ca „cel mai important, acum, este sa continuam suportul militar pentru Ucraina”Precizarea lui Stoltenberg vine la puțin…

- Prim-ministrul australian Anthony Albanese va participa la summitul NATO ce va avea loc in iulie la Vilnius, a anuntat vineri biroul sau de presa, la cateva zile dupa ce omologul sau neozeelandez, Chris Hipkins, si-a confirmat prezenta la reuniunea din capitala Lituaniei, transmite Reuters.Australia…

- Exista diviziuni in Occident cu privire la statutul postbelic al Kievului, in condițiile in care Statele Unite se impotrivesc eforturilor unor aliati europeni de a oferi Ucrainei o „foaie de parcurs” pentru aderarea la NATO la summitul Alianței din iulie, relateaza Financial Times, citat de News.ro…

- Premierul britanic Rishi Sunak a salutat marti aderarea ''istorica'' a Finlandei la NATO si a lansat un apel catre ''toti membrii Aliantei'' sa aprobe si intrarea Suediei, in prezent blocata de Turcia si Ungaria, relateaza AFP.''Este o zi istorica pentru Finlanda si NATO (...). Toate membrele NATO…