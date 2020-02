Stiri pe aceeasi tema

- Faptele arata ca ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reusit in istoria Ungariei in ultimii 100 de ani, a declarat duminica premierul Viktor Orban in discursul sau despre starea natiunii, potrivit MTI preluat de agerpres. Seful guvernului de la Budapesta a spus ca poporul ungar a pierdut…

- UDMR a precizat joi ca nu accepta incitarea la ura impotriva unor oameni de alta culoare care vorbesc alta limba, referindu-se la emigrantii din Sri Lanka angajati brutari la Ditrau. In paralel, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) Csaba Asztalos explica ca comunitatea…

- Guvernul ungar a decis sa dubleze numarul militarilor care protejeaza frontiera sudica a tarii, a declarat joi seful cancelariei premierului Viktor Orban, citat de MTI. Gergely Gulyas a afirmat ca presiunea migratorie a crescut in zona respectiva, unde 80 de migranti au incercat marti…

- Guvernul ungar ofera 30.000 de euro cuplurilor casatorite care reusesc sa faca trei copii, bani care nu trebuie returnati si pe care tinerii ii pot cheltui pe orice doresc. Aceasta initiativa a fost implementata in iulie, si prin ea se incearca rezolvare crizei de forta de munca prezenta atat in…

- Guvernul de la Budapesta a transmis joi ca are o serie de condiții inainte de a putea aproba Acordul verde european, inclusiv cerand ca Blocul comunitar sa recunoasca faptul ca energia nucleara va ajuta la combaterea schimbarilor climatice, potrivit agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Politia din Ungaria a anuntat ca a descoperit 44 de migranti intr-un tunel clandestin sub frontiera cu Serbia, aparent destinat sa evite gardul de sarma ghimpata ridicat intre cele doua tari, relateaza AFP. Conform unui comunicat al politiei, cele 44 de persoane se aflau in interiorul tunelului artizanal…

