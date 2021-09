Cetatenii ungari au inceput sambata sa voteze in cadrul unor alegeri inedite pentru departajarea candidatilor opozitiei, care fac front comun in incercarea de a-l invinge pe seful guvernului actual, Viktor Orban, la legislativele din aprilie 2021, dar votul a fost suspendat din cauza unei pene atribuite de organizatori unui atac informatic, relateaza AFP. Incurajate de alegerile locale promitatoare din 2019 si de sondaje favorabile, sase partide, de orientare liberala, ecologista, socialista sau nationalista, au decis sa se alieze. Ceea ce le uneste, in pofida clivajelor ideologice, este obiectivul…