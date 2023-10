Stiri pe aceeasi tema

- George Ganea (24 de ani) evolueaza din vara la Ujpest, chiar pe stadionul unde naționala Romaniei o va infrunta pe Belarus joi seara, de la ora 21:45. Fiul fostului internațional Ionel Ganea da cateva hint-uri pentru elevii lui Edi Iordanescu. Belarus - Romania (runda a 7-a din grupa I a preliminariilor…

- Tricolorii vor fi susținuți de circa 20.000 de copii sub 14 ani la meciul cu Andorra, programat duminica, pe Arena Naționala, in preliminariile Euro 2024. Partida Romania-Andorra va fi inchisa publicului larg din cauza suporterilor recalcitranți la ultimul meci jucat acasa, cu Kosovo (2-0). Belarus…

- ”Noi respectam alegerea poporului slovac. Insa este prea devreme pentru a spune cum va afecta rezultatul acestor alegeri pozitia Slovaciei”, a declarat el in marja unei reuniuni ministeriale UE la Kiev. ”Trebuie sa asteptam formarea coalitiei, iar dupa ce ne vom uita la alcatuirea ei vom trage primele…

- Liderul de la Kremlin a folosit strategia amenințarilor nucleare, reușind sa bage frica in Washington, Berlin sau Paris, printr-un razboi psihologic agresiv. David Sheed, fost director adjunct al Serviciilor Secrete de Aparare ale SUA, susține cu argumente, intr-o analiza, ca președintele rus Vladimir…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, aliatul Ucrainei, a declarat intr-un interviu pentru ziarul american The Washington Post ca Ucraina probabil ca nu a primit inca suficiente arme de la aliați pentru a intoarce cursul razboiului in favoarea sa. Prin urmare, el a facut apel la țarile occidentale sa…

- Rusia a lansat sambata rachete avansate Kinjal in spațiul aerian ucrainean, au avertizat forțele aeriene ucrainene pe Telegram, informeaza CNN, potrivit Rador. Rachetele au fost lansate din regiunea rusa Tambov și se indreptau spre regiunea Hmelnitki din vestul Ucrainei, potrivit forțelor aeriene.…

- Perechea romano-chiliana Monica Niculescu/Alexa Guarachi s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari. Vineri, Monica si colega sa au trecut cu 6-3, 6-1 de favoritele numarul doi, Shuko Aoyama (Japonia)/Gabriela Dabrowski…

- Pilotul olandez Max Verstappen de la echipa Red Bull a inregistrat cea de-a noua sa victorie in acest sezon, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, care a avut loc pe circuitul de la Hungaroring. Victoria lui Verstappen – a noua in unsprezece curse disputate in acest sezon – permite echipei…