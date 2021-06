Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de metri cubi de deseuri care proveneau din bazinul hidrografic romanesc au fost scoase din Somes in cateva zile, sustin reprezentantii Directiei Nationale a Apelor din Ungaria. In numai cateva zile, de pe portiunea din Ungaria a raului Somes au fost scoase 257 de metri cub de deseuri…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ironizat-o, marți, pe Viorica Dancila pe tema angajarii pe post de consilier la BNR. Intrebat ce o recomanda pe Dancila pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a raspuns razand: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post…

- Autoritatile judetene din Arad vor amenaja, in cel mult o saptamana, la granita cu Ungaria, in Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac I si Nadlac II, centre de vaccinare anti-COVID-19. Decizia vine dupa ce straini și romani au trecut in Arad numai pentru a se imuniza. In felul acesta, doritorii se…

- Fost premier și europarlamentar PSD, Mihai Tudose il ironizeaza dur, luni, intr-o postare pe Facebook, pe premierul Florin Cițu care s-a lansat sa faca declarații halucinante in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a carei depunere a fost și așa intarziata cu o luna. “Declarație…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a adus un val de critici la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a secretarului de stat Andreea Moldovan și la adresa lui Raed Arafat,șeful DSU, susținand ca trebuie facuta o analiza a situației de la Spitalul Foișor și apoi “sa fie stabiliți vinovații”.…

- George Simion atrage din nou atenția cu o declarație ieșita din comun. Intr-un razboi al declarațiilor cu Ludovic Orban, Simion l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților ca bea in Parlament. Anterior, Orban a spus despre membrii AUR ca sunt “excentrici” și ca “mananca in sala de plen”, scrie G4Media.…

- O adolescenta de 17 ani a fost salvata, sambata, dintr-un canal cu o adancime de 5 metri, in care a cazut din neatenție. Incidentul s-a produs pe o strada din Panciu, judetul Vrancea, iar fata a avut noroc ca, atunci cand a cazut, a fost observata de un pompier care se afla in timpul liber. […] The…

- Garda de Mediu a reușit sa previna un nou episod de poluare masiva a Capitalei, vineri seara, cand a descoperit, pe un camp din localitatea Sintești, sute de saci și deșeuri pregatite pentru incendiere. Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu, a declarat ca astfel de acțiuni vor fi facute in toate…