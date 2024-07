Decizia Ucrainei de a suspenda tranzitul de petrol exportat compania rusa Lukoil catre Ungaria si Slovacia este in conformitate cu sanctiunile impotriva Rusiei si nu reprezinta un santaj, a declarat consilierul prezidential Mihailo Podoliak intr-o reacție oferita pentru agenția de presa Reuters.Autoritațile ucrainene au plasat Lukoil pe lista de sancțiuni și au blocat in consecința tranzitul de petrol al acestei companii ruse prin oleoductul Drujba.Luni, Ungaria si Slovacia au reclamat situatia la Comisia Europeana și au cerut aplicarea unui acord de asociere care in interpretarea lor nu ar fi…