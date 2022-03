Ungaria acordă călătorie gratuită refugiaţilor din Ucraina care călătoresc cu trenul din România Astfel, CFR Calatori va emite biletul gratuit pana in frontiera, iar conductorul MAV, mai departe pe teritoriul Ungariei pana la Budapesta sau pana la urmatoarea frontiera. ”De asemenea, ca urmare a cererii ridicate in traficul international, CFR Calatori a luat masuri pentru deschiderea a 7 case de bilete in trafic intern si 2 international in Gara de Nord. Biletele acordate cu titlu gratuit vor permite circulatia pe teritoriul national pentru persoanele refugiate, dar si continuarea calatoriei dincolo de frontiera, dupa ce vor primi de la operatorul feroviar ungar, in tren, alte bilete cu titlu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

