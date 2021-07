Ungaria a vândut Portugaliei 200.000 de vaccinuri AstraZeneca Ungaria a vândut Portugaliei 200.000 de doze de vaccin coronavirus AstraZeneca, la pretul de cumparare - a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe si comertului exterior, marti, la Lisabona, la o conferinta de presa comuna cu omologul sau portughez Augusto Santos Silva., potrivit MTI și Rador.



Lotul în valoare de 365.000 euro a ajuns la Lisabona cu un avionul cargo al Guvernului ungar. Péter Szijjártó a subliniat: daca ne-am fi abandonat încrederea în sine si am fi cedat atacurilor împotriva noastra,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

