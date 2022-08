Ungaria a stabilit cu Gazprom o puternică majorare a achiziţiilor de gaze Guvernul din Ungaria a semnat un acord cu Gazprom pentru cresterea volumului de gaze livrate de compania rusa de stat, nivelul maxim fiind majorat la 5,8 milioane metri cubi, mai mult decat dublu fata de importul din august, a anuntat miercuri ministrul de Externe, Peter Szijjarto, citat de agentia EFE. "Guvernul a decis sa cumpere mai multe gaze", a informat seful Diplomatiei din Ungaria, pe contul sau de Facebook. "S-a ajuns la un acord (cu Gazprom) pentru lunile septembrie si octombrie", a adaugat el. In plus, cele doua parti au stabilit ca aceasta cantitate suplimentara de gaze sa vina prin… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) i-a transmis o scrisoare deschisa prim-ministrului Nicolae Ciuca, prin care ii cere sa interzica de urgența acordarea vizelor pentru cetațenii ruși pe teritoriul Romaniei și sa ia masuri pentru interzicerea totala a prezenței turiștilor rusi in UE. „Domnule Prim-ministru,…

- Ungaria, membra UE, a anuntat sambata ca Rusia a inceput sa-i livreze mai mult gaz natural decat era prevazut in precedentele lor acorduri comerciale, dupa o vizita a ministrului sau de externe la Moscova, in iulie, relateaza AFP. Ministerul ungar al Afacerilor Externe a explicat ca negocierile comerciale…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, joi, ca Ucraina nu poate invinge Rusia cu strategia actuala de sprijin a NATO. De asemenea, Orban a avertizat asupra consecintelor grave pentru economia europeana, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu este de parere ca Turcia a fost aleasa ca negociator intre Rusia si Ucraina pentru ca navele cu cereale din porturile de la Marea Neagra vor trece catre tarile din Africa prin stramtoarea Bosfor.Ion Cristoiu adauga ca intalnirea presedintelui turc Recep Erdogan…

- Medvedev il jignește grav pe Joe Biden spunand recent despre acesta ca este „ un bunic ciudat cu demența”. „Un bunic ciudat cu dementa”, scrie vicepresedintele Consiliului National de Securitate Dmitri Medvedev, fost presedinte al Rusiei, intr-o postare pe Telegram, cand l-a descris pe presedintele…

- Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui Vladimir Putin, relateaza dpa.Iuri Usakov a afirmat ca au fost obtinute rezultate concrete in cursul discutiilor care au avut loc in martie in Turcia, inainte…

- Suedia și Finlanda vor deveni in cele din urma parte a NATO, a declarat marți, 28 iunie, la Madrid, premierul spaniol Pedro Sanchez, alaturi de secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg. Comentariul a fost facut cu cateva ore inainte de summitul de la Madrid, in timp ce Turcia a exprimat obiecții…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron impotriva tentatiei unei solutii negociate ”acum” in Ucraina, cu Vladimir Putin, cu riscul de a prelungi ”instabilitatea mondiala”, anunta Guvernul britanic (mai multe aici). Fii la curent cu cele…