Stiri pe aceeasi tema

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban, care a dat unda verde si utilizarii vaccinului rusesc Sputnik V, relateaza…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban, care a dat unda verde si utilizarii vaccinului rusesc Sputnik V, relateaza…

- Primele 550.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19 au sosit marti in Ungaria, ea fiind singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat utilizarea acestui ser, a anuntat guvernul premierului Viktor Orban, care a dat unda verde si utilizarii vaccinului rusesc Sputnik V, relateaza…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. ”Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare desemnate”…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare…

- Ungaria este prima tara din Uniunea Europeana care incepe sa administreze, saptamana aceasta, vaccinul anti-Covid rusesc Sputnik V, care a primit aprobarile nationale necesare, au informat luni autoritatile sanitare ungare, citate de agerpres . In prima faza vor fi utilizate 3.000 de doze, iar apoi…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters, citata de Agerpres.