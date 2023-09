Viktor Orban a prelungit cu inca 6 luni starea de urgența in Ungaria, din cauza imigrației. Guvernul ungar a prelungit cu inca sase luni, pana in martie 2024, „starea de urgenta din cauza imigratiei masive” pe care a decretat-o in 2016, la scurt timp dupa criza migratiei, in conditiile in care politia sustine ca tentativele […] The post Ungaria a prelungit pana in 2024 starea de urgența, in vigoare de 7 ani de zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .